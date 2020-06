Steffen Jost

Quelle: ZDF

Steffen Jost stammt aus Hessen. Durch seinen Job als Gedenkstättenpädagoge in Dachau hat der Historiker jetzt in München sein Zuhause. Nach Feierabend bloggt er mit seiner Frau Sabrina über kulinarische Back- und Kochexperimente auf "Feed me up before you go go". Die beiden widmen sich generell gerne dem Thema "Genuss" - auch bei gemeinsamen Ausflügen.