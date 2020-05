Grünen Spargel waschen und die holzigen Enden abschneiden und am unteren Ende schälen. Anschließend in dünne Scheiben schneiden. Den weißen Spargel komplett schälen, die Enden abschneiden und in dünne Scheiben schneiden. Diesen in einer Pfanne mit Olivenöl anbraten. Die Erdbeeren putzen und in gleichmäßig dünne Scheiben schneiden.