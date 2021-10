Reis waschen und in doppelter Menge Wasser kochen.

Dann zuerst alle Komponenten zerkleinern: Die Zwiebeln in Würfel schneiden und die Knoblauchzehen erst schälen und dann pressen und mit den Zwiebeln beiseitestellen. Süßkartoffel mit Schale und würfeln. Den Hokkaido ebenfalls in mundgerechte Stücke schneiden. Kartoffeln und Karotten am besten in Bioqualität kaufen und vorher säubern. Dann kann man sie mit der Schale in Würfel schneiden. Nun Tomaten würfeln und Lauchzwiebeln in Ringe schneiden. Die halbe Chilischote klein hacken.