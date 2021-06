Die Bockwürstchen der Länge nach halbieren und kurz in einer Pfanne anrösten. Dann die Steaks für jeweils eine Minute pro Seite anbraten. Als nächstes in einem tiefen Teller das Sandwich belegen. Dazu zunächst eine Scheibe Brot mit Käse, Kochschinken, Chorizo, die in Streifen geschnittenen Grillwürstchen und dem gebratenen Steak belegen. Mit der zweiten Scheibe Toast zudecken und vier Scheiben Käse so auf dem Toast verteilen, dass zur Seite noch etwas überlappt. Im vorgeheizten Backofen bei 150°C (Ober-/Unterhitze) für etwa 5-10 Minuten überbacken.