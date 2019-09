Brezeln vom Salz befreien. Brezeln und Brötchen in 1cm große Würfel schneiden, in eine Schüssel geben. Zwiebeln und Knoblauch sehr fein würfeln. Speck in einer beschichteten Pfanne auslassen und zu der Brezelmischung geben. In der gleichen Pfanne Zwiebeln und Knoblauch dünsten. Ebenfalls zur Mischung geben und unterheben. Gehackte Petersilie hinzufügen und gut durchmischen. Milch in einem Topf leicht erwärmen (nicht kochen). Eier in einer Schüssel mit einer Gabel aufschlagen und zur Milch geben, zügig mit einem Schneebesen verrühren. Die Milch-Eier-Masse unter ständigem Rühren unter die Brezel-Brötchen-Masse heben bis die Flüssigkeit komplett aufgesaugt ist. Nur mit einem großen Löffel durchrühren, nicht drücken. So bleibt die Knödelmasse schön luftig. Etwa 15 Minuten durchziehen lassen. Dann zwei Knödelrollen formen: Für eine Rolle je zwei Lagen Alufolie aufeinander legen, darauf ein großes Stück Frischhaltefolie legen. Die Hälfte der Knödelmasse darauf geben. Mit der Frischhaltefolie eine etwa 5cm dicke Rolle formen. Danach sehr fest in Alufolie einwickeln, die Enden verzwirbeln. In einem großen Topf Wasser zum Kochen bringen. Temperatur reduzieren bis das Wasser leicht siedet. Die Knödelrollen ins Wasser geben, etwa 30 Minuten köcheln. Dabei immer darauf achten, dass die Serviettenknödel von beiden Seiten im Wasser liegen. Aus dem Wasser nehmen, Folien entfernen und 30 Minuten auskühlen lassen.