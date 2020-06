Alexandra Haas

Quelle: ZDF

"Ich habe schon immer total gerne mit den Fingern in den Teigen bei Mama und Oma in der Küche rumgeschleckert,“ sagt Alexandra Haas. Von ihrer Oma hat sie ein Koch- und Backbuch vererbt bekommen. Die Rezepte macht sie mal in der Originalversion, mal mit kleinen Abwandlungen oder kreiert neue und teilt sie dann auf ihrem Blog „Alexkitchenlove“.