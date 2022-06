Zedernholzplanke (gibt es im BBQ-Store oder in der Grillabteilung) für mindestens 1,5 Stunden in kaltem Wasser einlegen. Filet von Haut und Sehnen befreien, mit Salz, Pfeffer und mediterranen Gewürzen einreiben und mit frischen Rosmarinzweigen spicken. Das Fleisch in einen Gefrierbeutel geben, Salbeiblätter, Knoblauch und das Olivenöl dazugeben. Durchkneten und für mindestens 2 Stunden im Kühlschrank marinieren. Im Grill eine 2-Zonen-Glut herstellen. Die gewässerte Planke ca. 10 Min. auf den Grillrost über die direkte Glut oder Flamme des Gasgrills legen. Wenn es raucht und knistert, das Fleisch auf die heiße Planke legen und über der indirekten Zone des Grills ca. 40 Minuten grillen. Das Filet sollte eine Kerntemperatur von ca. 60 Grad erreichen, danach vom Grill nehmen, in Alufolie wickeln und ein paar Minuten ruhen lassen. Anschließend in 2 cm dicke Tranchen schneiden und auf Romanasalat (siehe unten) anrichten. Mit Kirschtomaten garnieren und mit Chimichurri und etwas frischem Parmesan verfeinern.