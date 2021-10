Katja Killinger & Catharina Arendt

Quelle: ZDF

Die Freundinnen Katja Killinger und Catharina Arendt haben ihre Jobs als Managerinnen in einer Softwarefirma und im Marketing an den Nagel gehängt und ihren Traum verwirklicht. Jetzt betreiben sie zusammen ihren Foodtruck "Cat Kat Bus" in München. Hier verwöhnen sie ihre Kunden mit leckeren, gesunden Bowls.