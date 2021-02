Für den Salat die zweite Orange komplett abschälen (auch die weiße Haut entfernen) und quer in Scheiben schneiden. Den Fenchel waschen, putzen und in feine Streifen schneiden. Die Lauchzwiebeln waschen und in schmale Ringe schneiden. Petersilie und Koriander abzupfen und grob hacken. Orangen, Fenchel, Lauchzwiebeln sowie Kräuter zur Gerste geben.