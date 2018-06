Graziellas Lachsforelle

Graziella Macri Quelle: zdf

Graziella Macri aus Offenbach könnte Stunden in der Küche verbringen, denn das Kochen zaubert ihr einfach immer ein Lächeln ins Gesicht. Für sie ist es der perfekte Ausgleich zu ihrem Bürojob. Mittlerweile teilt sie ihre Rezepte sogar in "Graziellas Foodblog". Schon als kleines Mädchen hat sie bei ihrer Oma in die Töpfe geschaut und wollte herausfinden, warum es bei Großmutter immer am besten schmeckt. Ihr Vater kommt aus Italien, ihre Mutter aus Spanien und so liebt auch sie das Meer und die Sonne.