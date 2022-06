Die Nudeln in kochendem Wasser garkochen. Kichererbsen abtropfen lassen und in eine Schüssel geben. Die großen Paprikaschoten waschen, erst in Ringe, dann in Würfel schneiden und in eine zweite Schüssel geben. Paprikapulver, Chiliflocken, Kreuzkümmel, Zimt und Erdnussbutter, Salz, Pfeffer, Olivenöl, Zitronensaft und Sambal Olek zu einer Gewürzmischung anrühren. Gewürzmischung zu den Kichererbsen geben, anschließend Paprikastücke unterrühren. Abgetropfte und abgekühlte Nudeln mit dem Hummus vermengen und unter die Gemüsemischeng heben.