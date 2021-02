Max Schwarz

Quelle: ZDF

Seit Max Schwarz denken kann, hat er seiner Mama und Oma in der Küche über die Schultern geschaut und so seine Liebe zum Kochen entdeckt. Seit seinem 15. Lebensjahr hilft der Lübecker bei der familiengeführten Fischräucherei und dem Fischverkauf auf dem Markt aus. Beruflich bewegt sich Max abseits der Küche und arbeitet als Tourismuskaufmann. Da er durch Corona nun mehr Zeit hat, verbringt er die am liebsten beim Kochen und teilt seine Rezepte auf Instagram unter luebeckmax.cook.