Himbeeren waschen. Rhabarber ebenso waschen, schälen und die Blätter wegschneiden. In etwa 3 cm große Stücke schneiden und in einen großen Topf geben, zusammen mit Zitronensaft, Vanille, Zimt und braunem Zucker vermischen und kurz durchziehen lassen. Dann etwa 5 Minuten auf mittlerer Stufe aufkochen. Speisestärke mit Wasser vermischen, mit den Himbeeren hinzufügen und alles weitere 2 Minuten unter Rühren aufkochen. Vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Backofen auf 200°C (Ober-und Unterhitze) vorheizen. Pie-Teig aus dem Kühlschrank nehmen. Ausreichend Mehl auf der Arbeitsfläche verteilen. Teig kurz durchkneten, etwas mehr als die Hälfte des Teiges kreisförmig mit einem großzügig bemehlten Nudelholz ausrollen. (Ein paar cm. größer als die Form). Teig zur Mitte hin zusammenfalten und vorsichtig in die Form legen, wieder auseinander falten. 1 EL gemahlene Mandeln auf dem Teig verteilen. Dann die vorbereitete Rhabarber-Himbeer-Füllung daraufgeben.

Den restlichen Pie-Teig ebenso mit großzügig Mehl länglich ausrollen und in gleich große, etwa 0,5 cm breite Streifen schneiden. Jeweils 3 Streifen zügig zu Zöpfen flechten. Der Teig darf nicht zu warm werden, da er dann leicht reißt.

Zöpfe auf den Pie legen. Eigelb und Milch vermischen und das geflochtene Muster damit einstreichen. 1 EL braunen Zucker darauf verteilen.

Im heißen Backofen auf der untersten Schiene zuerst 15 Minuten bei 200°C (Grad Ober-und Unterhitze) backen, dann auf 180°C herunterschalten und ca. 45 Minuten weiter backen. (Bei Bedarf mit Backpapier bedecken). Aus dem Ofen nehmen, etwas abkühlen lassen und genießen.