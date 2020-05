Eier trennen, Eiweiß mit Salz aufschlagen, Zucker einrieseln lassen, schlagen bis Eischnee entsteht. Eigelb unterrühren, Mehl und Backpulver darauf sieben, Mandeln zufügen, alles unterheben. In eine mit Backpapier ausgelegte Form geben. Im vorgeheizten Backofen bei 180°C (Ober-/Unterhitze/Umluft 160°C) auf der mittleren Schiene ca. 25-30 Minuten backen. In der Form abkühlen lassen.

Aus 30 ml Wasser und 30 g Zucker Läuterzucker (also Zuckerwasser) herstellen: Beides auf dem Herd erhitzen und nach Belieben 2 cl Himbeergeist dazugeben.

Biskuit waagrecht aufschneiden, mit dem Läuterzucker beträufeln. Dann die Hälfte der Creme darauf verteilen und mit einer Schicht Biskuit abdecken, darauf die restliche Creme streichen. Mit gerösteten Mandelblättchen und frischen Himbeeren dekorieren.