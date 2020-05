Das Fleisch waschen und mit Küchenkrepp trocken tupfen. Die Zwiebel mit der Schale halbieren und in einer Pfanne ohne Fett dunkel anbraten. Die Schale sorgt für die Farbe.

Fleisch in den Suppentopf geben, das gewaschene und grob zerkleinerte Gemüse hineinlegen. Mit kaltem Wasser auffüllen, so dass das Fleisch und das Gemüse gut bedeckt sind. Die Gewürze zugeben. Bei kleiner Hitze heiß werden lassen, mit der Schaumkelle Eiweiß und Schwebeteile abschöpfen. 2-3 Stunden sanft simmern lassen. Die Brühe salzen.

Die Suppe durch ein Sieb, das mit einem Tuch ausgelegt ist, in einen zweiten Topf kippen. Entweder gleich das Fett abnehmen oder über Nacht kalt stellen und danach das Fett herunterholen.

Die Suppe erwärmen, frisch geriebene Muskatnuss zugeben, abschmecken. Vier Portionen Suppe abschöpfen, Gemüsestreifen in die Suppe geben. Den Rest der Brühe kann man einfrieren.