Jacqueline Lüschen

Quelle: ZDF

Tagsüber arbeitet sie im Kundenmarketing einer Zeitung. Nach Feierabend geht Jacqueline Lüschen ihrem größten Hobby, dem Kochen und Backen, nach. Die Oldenburgerin verwendet am liebsten frische Produkte, mit denen sich einfach ein Gericht zaubern lässt, das trotzdem etwas hermacht. Sie liebt es, in ihrer Küche zu experimentieren. So kam auch dieses Rezept zustande. Ein bisschen Käsekuchen, ein bisschen Streuselkuchen und eine Anlehnung an Rote Grütze: Heraus kommt ein weihnachtliches Dessert mit Zimtnote.