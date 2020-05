Die Kekse in einen Gefrierbeutel geben und mit einem Nudelholz zerkrümeln. Die Butter schmelzen, Mandeln mit anrösten, Kekse dazugeben und alles gut miteinander vermischen. Einen Tortenring auf 20 cm Durchmesser einstellen und auf einen Teller oder eine Tortenplatte setzen (es muss noch in den Kühlschrank passen). Die Keksmasse in den Tortenring geben und auf dem Boden festdrücken (z.B. mit einem Glas). Den Boden nun in den Kühlschrank stellen, damit er fest werden kann.