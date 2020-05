In einer Pfanne die Schalotten mit etwas Öl auf mittlerer Hitze anbraten. In der Zwischenzeit werden die Karotten und der Knoblauch klein geschnitten. Diese kommen ebenfalls in die Pfanne und dürfen mit anbraten. Weiter geht es mit der Paprika. In Würfel schneiden und mit anbraten. Im Anschluss das Tomatenmark in die Pfanne geben und mit anrösten. Das Gemüse wird nun auf mittlerer Hitze weiter gegart und zwischendurch gerührt.