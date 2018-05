Den Filoteig ausrollen, mit zerlassener Butter bepinseln, mit einem Messer etwa 5x5 cm Quadrate schneiden. Jeweils 4 Quadrate vorsichtig versetzt aufeinanderlegen, so dass ein sternförmig gezackter Rand entsteht. Die Teigstapel in die Mulden eines Mini-Muffinblechs legen und am Formboden eng andrücken. Fortfahren, bis alle Teigblätter aufgebraucht sind. Dann im vorgeheizten Backofen 6-8 Minuten bei 160°C Grad (Ober/Unterhitze) knusprig goldbraun backen.