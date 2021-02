Etwas Mehl (70 Gramm) in eine Schüssel sieben, die Trockenhefe dazugeben und mit der Milch vermischen. Den Vorteig mit etwas Mehl bestreuen und 30 Minuten zugedeckt ruhen lassen. Das restliche Mehl mit dem Salz und dem Vorteig zu einem Hefeteig kneten, nochmals 10 Minuten gehen lassen. Tomaten kleinschneiden und mit den getrockneten Kräutern in den Teig rühren. Kastenform mit dem Öl der eingelegten Tomaten einpinseln und mit etwas Mehl ausstäuben. Den Teig in die Kastenform füllen, mit einem Messer einritzen und weitere 20 Minuten ruhen lassen. Den Backofen auf 250°C (Umluft) vorheizen und das Brot 10 Minuten backen, anschließend mit Milch bestreichen und weitere 40 bis 45 Minuten bei 180°C fertig backen.