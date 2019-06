Hähnchenschenkel waschen und trockentupfen. In eine ofenfeste Form legen, salzen und pfeffern und bei 185 °C (Ober-/Unterhitze) ca. 45 Minuten garen. Dann aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen.

Während das Hähnchen gart, die Nudeln nach Packungsanweisung in reichlich gesalzenem Wasser bissfest kochen. Dabei häufig rühren, damit die Nudeln nicht zusammen kleben.

Gurke nach Belieben schälen und in Würfel schneiden, dabei die Kerne entfernen, damit der Salat später nicht zu wässrig wird. Frühlingzwiebeln putzen und in feine Ringe schneiden. Tomaten waschen und vierteln. Alles in eine große Schüssel geben.

Orzo-Nudeln abgießen und kalt abbrausen, um den Kochvorgang zu unterbrechen. In die Schüssel mit dem Gemüse geben. Das abgekühlte Hähnchenfleisch von den Knochen lösen und in gabelgerechte Stücke zupfen. Zum Salat geben und alles vermischen.