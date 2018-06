- Michaelas koreanische Reisschüssel

Geschälten Ingwer und Knoblauchzehen sehr fein hacken und miteinander vermischen. Karotten, Zucchini und Shitake-Pilze in Streifen schneiden. Etwas Rapsöl in einer Pfanne erhitzen und die Gemüsesorten jeweils einzeln scharf anbraten, kurz vor Schluss je 1/5 der Knoblauch-Ingwer-Mixtur dazugeben. Mit circa 1 EL Sesamöl abschmecken, Salz, Pfeffer und eine Prise Zucker dazugeben. Zum Schluss ½ TL Sesamsamen darüber streuen. So auch mit den Sojabohnensprossen verfahren, diese jedoch zuerst in kochendem Wasser 1 Minute blanchieren. Den TK-Spinat mit etwas Fett in einer Pfanne andünsten, bis alle Flüssigkeit verdampft ist. Ebenfalls mit 1/5 der Knoblauch-Ingwer-Mixtur würzen. Die einzelnen Gemüsesorten im Ofen bis zum Servieren in Schüsseln warmhalten.