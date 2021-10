Den Kürbis halbieren und entkernen. Die eine Hälfte dritteln. Auf jedes Stück Vanilleschote, Butter und Salz verteilen. Im Ofen circa 30 Minuten bei 160°C (Ober-/Unterhitze) zugedeckt schmoren bis der Kürbis weich ist. In der Zwischenzeit die andere Kürbishälfte in dünne Scheiben schneiden. In einer Pfanne mit etwas Olivenöl anbraten und mit Salz, Pfeffer und geriebenem Ingwer würzen. Kürbis aus dem Ofen holen und fein pürieren.