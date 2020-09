Den Ofen auf 200°C (Ober/Unterhitze) vorheizen. Anschließend in einer weiteren Pfanne etwas Öl und Butterschmalz erhitzen und aus dem Kartoffelteig einen Fladen backen. Sobald er von einer Seite gut gebräunt ist wenden und ebenfalls goldbraun backen. Jetzt den Kartoffelteig auf ein Backpapier gleiten lassen, in mehrere Teile schneiden und die gebratenen Rückenstücke darin einschlagen. Die ummantelten Lammstücke in den Ofen geben und 15 Minuten fertig backen.