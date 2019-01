- Lauras Buddha Bowl

Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Süßkartoffel erst in dickere Scheiben, dann in kleinere Stücke schneiden und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen. Das Olivenöl über die Kartoffeln träufeln und ca. 20 Minuten im Ofen backen bis sie leicht gebräunt sind. In der Zwischenzeit den Brokkoli inklusive Strunk klein schneiden. Den Quinoa mit der Gemüsebrühe in einen Topf mit Wasser geben und zum Kochen bringen, ein Sieb mit dem Brokkoli einhängen und mitdünsten, 15 Minuten köcheln, dann den Quinoa noch 5 Minuten bei ausgeschalteter Herdplatte ausquellen lassen und restliches Kochwasser abgießen. Den Grünkohl in mittelgroße Stücke zupfen. Den Granatapfel entkernen.