- Lauras bunter Rohkostsalat

Die Nüsse schon am Tag zuvor (am besten über Nacht) in Wasser einweichen.

Die Limettenschale mit einer Reibe ein wenig raspeln. Dann die Schale abschneiden und das Fruchtfleisch zusammen mit der Schale Limette in den Hochleistungsmixer geben. Minze waschen und die Blätter von den Stängeln zupfen. Zusammen mit den eingeweichten Cashewkernen, Zitronensaft und der Dattel im Hochleistungsmixer pürieren.

Tipp: Wird die Creme zu dick, kann man mit etwas Wasser verdünnen.

Jetzt den Rohkostsalat und Sprossen auf einem Teller nach Belieben anrichten. Die Minz-Limetten-Creme darüber verteilen. Mit Hanfsamen, Kürbiskernen, Möhrenscheiben und Sprossen dekorieren.