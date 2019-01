- Leons Kaffee-Lachs mit Graupen-Risotto

Leon Schreiber

Quelle: ZDF

„Ich liebe es in der Küche zu experimentieren, dabei entstehen immer die besten Gerichte“, so Hobbykoch Leon Schreiber. Der 27-Jährige kocht bereits seit Kindertagen. Durch seine Mutter kam er zum Kochen. Seit seinem 18. Lebensjahr und dem Auszug bei seinen Eltern kocht er für sich alleine und für Freunde. Egal ob süß oder herzhaft, aufwendig oder was Schnelles für den Alltag. Seine Rezepte teilt er auf seinem Blog "feedmedaily".