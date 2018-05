Lilli Merks Quelle: ZDF

Eigentlich hätte sie nach ihrem Wirtschaftsstudium international Karriere machen können. Aber dann wurde Lilli Merks auf einmal klar, was sie wirklich wollte: ein eigenes Café. Im Juni 2017 konnte sie ihren Traum mit "Bunny & Scott" in Hamburg verwirklichen. Ihre Spezialität: Cakepops und Cupcakes. Die hat sie schon als 18-Jährige in der Nachbarschaft verkauft, um Geld für ihren Urlaub zu verdienen und sich so bereits ein kleines Catering aufgebaut.