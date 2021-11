Den Zuckerrübensirup, Zucker, Salz und Butter in einem Topf langsam unter gelegentlichem Rühren erhitzen, bis sich Butter und Zucker verbunden haben. Dann vom Herd nehmen und abkühlen lassen. In einer großen Schüssel Mehl, Backpulver, Kakao, Zimt und Lebkuchengewürz trocken gut vermischen. Ein Ei und ein Eigelb hineingeben (das Eiweiß aufheben!). Die abgekühlte Zuckermasse dazugeben und zu einem festen Teig kneten. Diesen in Frischhaltefolie einpacken und im Kühlschrank eine halbe Stunde ruhen lassen.