Mallorquinischer Mandelkuchen

Babette von Kienlin und Thomas Grasberger

Quelle: ZDF

Der gebürtige Österreicher Thomas Grasberger lebt seit vier Jahren auf Mallorca. Gelernt hat er in der Wiener Traditionskonditorei „K.u.K. Hofzuckerbäckerei Demel“. Danach war er in der ganzen Welt unterwegs und arbeitete als Koch und Bäcker u.a. in den USA, Afrika und Asien. 2016 kehrten er und seine libanesische Frau nach Europa zurück. Ihre Bäckerei “Thomas' Bakeshop Boutique” liegt in Palmas Stadtteil Santa Catalina. Er setzt auf traditionelle Handwerksarbeit für Brot und Gebäck. Der "drehscheibe"-Moderatorin Babette von Kienlin zeigt er, wie man den typischen mallorquinischen Mandelkuchen backt.