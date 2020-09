Die Schale der Limetten in kleine Stücke hacken und bei Seite stellen. Den Saft der Limetten mit Olivenöl, Salz und Pfeffer in einer Schüssel gut vermengen. Das Zanderfilet in mundgerechte Stücke schneiden und dazugeben. Mit Folie abdecken und im Kühlschrank mindestens eine Stunde ziehen lassen. In der Zwischenzeit Tomaten, Zwiebel und Paprika fein würfeln, mit etwas Salz und Pfeffer würzen und zur Seite stellen.