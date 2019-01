- Manuels gerösteter Blumenkohl mit Minz-Joghurt

Den Blumenkohl einmal gründlich waschen und von den Blättern befreien. Die Blätter in ca. 1L Wasser leicht köchelnd garen. Die schönen Röschen vom Blumenkohl abschneiden und auf einem Backblech mit einer Prise Salz und Pfeffer und dem Rapsöl verteilen. Im Ofen bei 200°C (Umluft) für ca. 20 Minuten backen. Der Blumenkohl sollte leicht bräunlich geröstet sein.

Tipp: Durch das Rösten im Ofen erhält man eine knackige Konsistenz und leichte Röstaromen.

Die „Reste“ vom Kohl mit einer halben Zitrone in das kochende Wasser zu den Blättern geben und weich kochen. Nachdem alles fertig gegart ist, die Blätter aus dem Kochtopf entfernen. Mit einer Siebkelle die gegarten Kohlreste aus dem Topf nehmen und in einem Mixer ordentlich pürieren, die gemahlenen Mandeln hinzufügen und so viel vom Garwasser dazugeben bis eine seidige Konsistenz entsteht.

Tipp: Beim Kochen vom Blumenkohl sollte man immer eine halbe Zitrone mit in das Kochwasser geben. So bleibt die Farbe des Kohls erhalten und er bleibt nach dem Garen länger frisch.