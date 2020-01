Süßkartoffeln in 2 cm dicke Scheiben schneiden und auf dem Backblech verteilen. Das Olivenöl mit Salz und Pfeffer mischen und auf die Scheiben auftragen. 20 Minuten bei 200°C (Umluft) im Ofen rösten, bis sie gar und an den Rändern knusprig sind.

Zwiebeln mit etwas Öl und Salz in einer Pfanne anbraten, bis sie braun und knusprig sind. Danach in eine Schüssel geben.