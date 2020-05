Das Wasser, Salz und Butter in einem Topf unter ständigem Rühren aufkochen. Mehl auf einmal dazugeben und so lange rühren, bis sich der Teig als Kloß vom Topfboden löst. Teig in eine Schüssel füllen und sofort ein Ei mit einem Holzlöffel unterrühren. 10 Minuten abkühlen lassen. 3 Eier einzeln unterarbeiten und alles circa 10 Minuten ruhen lassen.