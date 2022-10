Die Schokolade klein hacken. 2 ganze Eier und 4 Eigelbe in einer Schüssel aufschlagen, den Wein dazugeben. Die Hälfte des Zuckers einrieseln lassen und aufschlagen, bis der Zucker aufgelöst ist. Die Sahne mit der anderen Hälfte des Zuckers aufschlagen. Die Eimasse über dem Wasserbad aufschlagen. Dabei sollte die Schüssel nicht mit dem Wasser in Berührung kommen, da das Ei sonst stockt. Die Schokolade schmelzen und unter die Eimasse heben. Ein Drittel der Sahne unter die Ei-Schoko-Masse heben. So kühlt sie erst langsam ab. Danach den Rest der Sahne unterheben. Im letzten Schritt die gehackten Maronen unter die Masse geben und alles für ca. 10 Stunden – am besten über Nacht - in den Kühlschrank stellen.