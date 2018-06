- Verenas mexikanische Fajitas

Verena von Roehrich Quelle: ZDF

Verena von Roehrich ist in Mexico City geboren und aufgewachsen, hat aber deutsche Wurzeln. Ihre Urgroßeltern wanderten um 1900 nach Mexiko aus. Backen und Kochen hat sie von ihrer Großmutter gelernt. Später hat sie Gastronomie studiert und einen Partyservice eröffnet, den es noch heute unter ihrem Namen in Mexiko gibt. Geführt wird er mittlerweile von ihrer Schwester. Nach Deutschland kam sie, um ein Praktikum in einer Konditorei zu machen. In München hat es ihr aber dann so gut gefallen, dass sie blieb. Zusammen mit ihrem Mann führt sie das kleine Restaurant „El Patio“.