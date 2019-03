- Michaelas Sommerrollen

Die Reisnudeln laut Packungsanweisung weich garen. Dann lange mit kaltem Wasser abschrecken, damit die Nudeln nicht kleben.

Das Hähnchenbrustfilet waschen, trocken tupfen, mit Salz und Pfeffer würzen. In einer Pfanne mit wenig Fett von beiden Seiten scharf anbraten. Dann einen Deckel aufsetzen und etwa 5-6 Minuten, je nach Dicke, auf mittlerer Hitze weitergaren. Danach in Alufolie wickeln und auskühlen lassen. Dann in kleine Würfel schneiden.

Karotte schälen, in der Mitte teilen und in feine Stifte (ca. 5-6 cm) schneiden. Gurke halbieren, großzügig entkernen und ebenfalls in feine Stifte schneiden, auf die gleiche Länge wie die Karottenstifte zuschneiden. Den Romanasalat und die Kräuter waschen und trocken tupfen. Den Romanasalat in Streifen schneiden, Kräuterblätter abzupfen.