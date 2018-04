Michaelas Wolfsbarschfilet auf Belugalinsen

Während die Linsen kochen, die Wolfsbarsch-Filets in jeweils 3 Teile schneiden. Nur auf der Hautseite mit etwas Mehl einreiben. Olivenöl in der Pfanne mit Rosmarinzweigen, Knoblauch und Salz erhitzen.

Tipp: Es eignet sich auch ein anderes Fischfilet, wie z.B. Lachs, Zander oder Seelachs.



Den Spargel blanchieren. Die Kirschtomaten von allen Seiten in der Pfanne anbraten, Fischfilets dazugeben und 2-3 Minuten auf der Hautseite braten bis diese kross ist.



Linsen mittig auf Tellern anrichten, Fischfilets versetzt darauflegen, Kirschtomaten und Spargel dazu und mit Balsamico-Creme verzieren.