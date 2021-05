In der Pfanne zwei Esslöffel Öl erhitzen und die Zwiebel glasig braten. Paprikastreifen, Knoblauch und Tomatenmark dazugeben und alles zusammen zu einer cremigen Masse einkochen.

Den Grill auf 200°C indirekte Hitze vorheizen. In der Zwischenzeit die Zucchini, Aubergine und Tomaten in sehr dünne Scheiben schneiden.