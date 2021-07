Takuto Kojima

Quelle: ZDF

Ursrpünglich stammt Takuto Kojima aus Osaka. Seit rund 15 Jahren ist er mittlerweile in Deutschland und lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern in Kiel. In seiner Ausbildung hat er in japanischen Restaurants gearbeitet, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Seitdem kocht er gerne und begeistert für seine Familie. Seine Rezepte sind typische japanische Hausmannskost. Diese teilt er auf seinem Blog „uchigohan.de“.