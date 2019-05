Morgane Turbé

Quelle: ZDF

Morgane Turbé kommt aus der Bretagne. Als sie an der Universität in Mainz Literaturwissenschaft studierte, gefiel ihr das Leben hier so gut, dass sie einfach geblieben ist. Gekocht und gebacken hat sie schon seitdem sie "groß genug war, um den Kochlöffel zu greifen", sagt sie. Für Morgane ist das Essen auch die beste Möglichkeit, den Deutschen ihre französische Heimat nahe zu bringen. So sorgt sie momentan in einem Restaurant in Mainz für die französischen Gerichte.