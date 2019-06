Jennifer (links) und Nathalie Dienstbach

Quelle: ZDF

Den Zwillingsschwestern Nathalie und Jennifer Dienstbach wurde die Verbindung zu Frankreich schon in die Wiege gelegt - ihre Mutter ist Französin. Ihre Liebe zum Essen haben sie jedoch von ihrem Vater geerbt, der aus einer Bäckerfamilie stammt. Zusammen machen die Zwillinge in ihrem Restaurant "Les deux Dienstbach" den Wiesbadenern die französische Küche schmackhaft. Hier gibt es eine klare Arbeitsteilung: Nathalie steht in der Küche, Jennifer managt das Restaurant.