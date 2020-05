Zwiebel in sehr feine Würfel schneiden und in etwas Öl anschwitzen. Das Brötchen in Würfel schneiden und in Milch einweichen. Die Kartoffeln sehr fein reiben und ausdrücken. Zusammen mit dem Fleisch, den Eiern, dem ausgedrückten Brötchen und Petersilie vermengen. mit Salz, Pfeffer, Senf und Muskat würzen. Daraus kleine Küchlein formen und in der Pfanne mit etwas Butterschmalz und Öl ausbacken.