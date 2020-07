Michaelas Tomaten-Paprika-Risotto

Backofen auf 200°C (Umluft) vorheizen. Zwiebel in Würfel schneiden und in einer ofenfesten Pfanne rund 5 Minuten in etwas Öl anbraten. Tomatenmark und gepressten Knoblauch kurz gegen Ende mitbraten. Risotto-Reis in die Pfanne beimengen und mit den Zwiebeln glasig werden lassen.