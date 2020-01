Olga Novy

Quelle: ZDF

Ihre Leidenschaft fürs Kochen hat Olga Novy schon als Kind auf dem Bauernhof der Großeltern entdeckt. Als sie 2015 mit ihrem australischen Ehemann nach Australien ging und dort nicht arbeiten durfte, startete sie ihren Foodblock "Cooking with the Novys". Seit drei Jahren sind sie wieder zurück in Hamburg und sie widmet sich auch hier ihrer Leidenschaft, dem Kochen.