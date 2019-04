Zucker, Wasser und Zitronensaft in einem Topf aufkochen bis der Zucker geschmolzen ist. Die Äpfel waschen, das Kernhaus entfernen und mit einem Gemüsehobel in dünne Scheiben von max. 1 mm Dicke schneiden. Die Apfelstreifen mit warmem Sirup tränken und abtropfen lassen. Die Streifen entlang des Randes von außen nach innen überlappend in die vorgebackenen Tartelettes schichten, bis man an der Mitte angekommen ist. Am Ende ca. 6 Apfelstreifen nehmen, in Form einer Rose zusammenrollen und in der Mitte des Tartelettes platzieren. Die Tartelettes erneut für ca. 15 Minuten bei 160°C backen. Die Äpfel sollen dabei nicht braun werden.