Für die Zabaglione müssen die Espresso-Bohnen in einem Mörser zerstoßen werden. Alle flüssigen Bestandteile dann in einen Schlagkessel geben, die Vanilleschote hineinkratzen, den Zucker sowie die in dem Mörser zerstoßenen Espressobohnen dazugeben. Die Schüssel in einen Topf mit heißem, fast kochendem Wasser stellen und das Eigelb unterrühren. Wichtig ist, dass das Eigelb als letzte Zutat hinzugegeben wird. Die Mischung mit einem Schneebesen bei mittlerer Hitze kräftig schlagen, bis sie dick und cremig ist.