Die Schokolade zerkleinern und im Wasserbad schmelzen. In einer Schüssel Frischkäse, Zucker, Salz, Vanille, Zitronensaft und -schale glatt rühren. Schokolade einrühren, dann die Eier und das Mehl zufügen. Nach der Zugabe der Eier nur so lange rühren bis die Masse homogen ist, damit nicht zu viel Luft in den Teig gerät. Die Frischkäsemasse auf dem Zwiebackboden verteilen und den Kuchen 50 bis 60 Minuten auf mittlerer Schiene bei 130°C backen. Der Kuchen sollte sich in der Mitte noch etwas bewegen, wenn man gegen den Rand der Form stößt. Nach Ende der Backzeit Ofen abschalten, aber die Backofentür nicht öffnen. Den Kuchen zwei Stunden im Backofen stehen lassen. Dann bei Zimmertemperatur abkühlen lassen.