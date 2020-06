Zunächst werden Milch, Wasser, Zucker und Hefe in eine Rührschüssel gegeben und solange verrührt, bis die Hefe sich darin vollständig aufgelöst hat. Danach werden ein Ei und das Rapsöl eingerührt. Zum Schluss Salz und Mehl hinzufügen und. verkneten. Es sollte ein weicher, nicht mehr klebender Teig entstehen. Dann alles etwa 45 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen. Teig in 8 gleichgroße Kugeln formen und auf ein Backblech legen und kurz ruhen lassen. Ein Eigelb mit etwas Wasser verquirlen und auf die Brötchen streichen. Zum Schluss mit bunten Körnern bestreuen und für ca. 15-20 Minuten bei 200°C (Ober-/ Unterhitze) goldbraun backen. Anschließend mit der Butter bestreichen.