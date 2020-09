Putenbrust abbrausen, mit einem Küchentuch trockentupfen und salzen. In einer großen beschichteten Pfanne Öl erhitzen und Putenbraten von allen Seiten scharf anbraten. In der Zwischenzeit aus Honig, weicher Butter und Senf eine Marinade herstellen.

Tipp: Das geht am besten, wenn alles Zimmertemperatur hat. Braten von allen Seiten mit der Honig-Senf Marinade bedecken und in eine Bratreiner legen. In der Pfanne die geschälte und grob geschnittene Schalotte und den Lauch anbraten, mit der vorbereiteten Brühe ablöschen und zum Braten geben. Braten in den vorgeheizten Backofen (Umluft 160°C) geben und eine Stunde garen.